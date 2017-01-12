В Каменске-Уральском за мошенничество судят начальника управления образования

Начальник управления образования Каменска-Уральского обвиняется в мошенничестве. По данным местной прокуратуры, чиновница фиктивно трудоустроила себя в общеобразовательные школы для получения права на досрочную пенсию.

«Ирина Малашенко, будучи начальником ОМС “Управление образования г. Каменска-Уральского”, понимая, что данная должность не позволяет ей получить педагогический стаж, необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, используя своё служебное положение, в 2012 и 2013 годах фиктивно трудоустроилась в две школы города по совместительству на должность учителя. Фактически педагогическую деятельность Малашенко не осуществляла в связи с занятостью по основному месту работы», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Незаконно получив необходимый стаж педагогической деятельности, чиновница обратилась с заявлением в местный пенсионный фонд о досрочном назначении страховой пенсии. С мая 2015 года по декабрь 2016 года Малашенко получила пенсию на общую сумму свыше 288 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Материалы дела направлены в суд.

Агентство новостей «Между строк»