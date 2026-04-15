Слесарь-железнодорожник в Нижнем Тагиле вынес с предприятия РЖД детали от вагонов на 225 тысяч рублей

В следственном подразделении Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража) в отношении 37-летнего слесаря из Кушвы, работающего на одном из железнодорожных предприятий Свердловской области. Мужчина, ранее не имевший проблем с законом, подозревается в краже деталей грузовых вагонов на общую сумму более 225 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, в феврале этого года сотрудники Линейного пункта полиции задержали подозреваемого на территории станции Гороблагодатская. Полицейские остановили его, когда он выходил с работы. В рюкзаке мужчины были обнаружены три железнодорожные колодки.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого были найдены дополнительные детали от грузовых вагонов: почти 2,5 тысячи втулок разных диаметров, 42 металлические прокладки, 61 подвижная планка и ещё 6 колодок.

По данным следствия, в течение года мужчина неоднократно похищал детали, которые прятал в своём рюкзаке и выносил с предприятия. Украденное имущество он планировал продать, но не успел.

Расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.