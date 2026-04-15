В Нижнем Тагиле мужик с топором гонялся за прохожими (ВИДЕО) 

Вечером 13 апреля в Нижнем Тагиле на Красном Камне был замечен мужчина с топором в руках. Видеозапись происшествия, сделанная очевидцем, появилась в группе «Инцидент Нижний Тагил». По словам автора видео, мужчина побежал за ним, размахивая топором, но тагильчанину удалось убежать от преследователя и заявить в полицию.

После получения информации сотрудники отдела 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» немедленно выехали на место и провели опрос свидетелей. Личность «Джейсона Вурхиза» была быстро установлена. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.