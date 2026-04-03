Тагильские выходные топ-6: жизнь Сальвадора Дали, новый взгляд на город, путешествие в космос и волейбол           

О том, чем заняться 4 и 5 апреля
Во время облёта Луны американские астронавты миссии «Артемида-II» с удивлением обнаружили надпись на поверхности спутника Земли: «Здесь был Юра». Ну а наша традиционная подборка городских мероприятий предстоящих выходных поможет вам провести время интересно и с пользой.
Творческая встреча с Анной Прилепиной (0+)
4 апреля в 13:30
в культурном центре «Дом Окуджавы»
В культурном центре в рамках Недели детской книги состоится творческая встреча с писательницей Анной Прилепиной. Она — уроженка Нижнего Тагила, автор детских стихов и прозы, мюзиклов, а также песен для детей и взрослых. Её творчество отличается яркостью, искренностью и вниманием к внутреннему миру ребёнка. Вход свободный, необходима регистрация.
Арт-стендап (16+)
4 апреля в 17:30
в креативном кластере «САМОРО.док»
Организаторы приглашают на арт-стендап, посвященный одному из самых ярких и загадочных художников XX века – Сальвадору Дали! Искусствовед Катерина Король расскажет о его жизни. Вас ждёт не просто лекция о картинах, а настоящее погружение в мир сюрреализма, парадоксов и гениальных провокаций.
Игры с аниматором для детей (0+)
4 и 5 апреля с 16:00 до 18:00
в ТРЦ «Депо»
Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 4 апреля маленьких гостей ждёт встреча с Мороженкой и Пироженкой и фигурки из шариков, а 5 апреля — Трансформеры и шар-сюрприз.
Волейбольный матч «Уралочка-НТМК» против «Динамо Москва» (0+)
5 апреля в 16:00 и 7 апреля в 18:00
в «Металлург-Форуме»
Свердловские волейболистки будут бороться с командой из Москвы за третье место в чемпионате России. Вход свободный, для болельщиков на матч организовано движение автобусов.
Фотовыставка «Точка фокуса» (0+)
с 5 по 15 апреля
в центре «Мой бизнес»
«Точка фокуса» — проект, созданный учащимися школы № 81. Он реализован в рамках программы «ЕВРАЗ: Люди будущего» и предлагает по-новому взглянуть на привычные городские пространства через детали, которые обычно остаются незамеченными. Вход свободный.
Познавательная игра «Открываем космос» (12+)
до 10 апреля включительно
в Центральной библиотеке, аудитория 201
Факультатив молодых родителей открывает незабываемое космическое приключение. До 10 апреля включительно дети и взрослые отправятся исследовать просторы Вселенной, решать интересные задачи и совершать удивительные открытия.