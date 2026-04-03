Тагильские выходные топ-6: жизнь Сальвадора Дали, новый взгляд на город, путешествие в космос и волейбол           

О том, чем заняться 4 и 5 апреля

Во время облёта Луны американские астронавты миссии «Артемида-II» с удивлением обнаружили надпись на поверхности спутника Земли: «Здесь был Юра». Ну а наша традиционная подборка городских мероприятий предстоящих выходных поможет вам провести время интересно и с пользой.

Творческая встреча с Анной Прилепиной (0+)

4 апреля в 13:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

В культурном центре в рамках Недели детской книги состоится творческая встреча с писательницей Анной Прилепиной. Она — уроженка Нижнего Тагила, автор детских стихов и прозы, мюзиклов, а также песен для детей и взрослых. Её творчество отличается яркостью, искренностью и вниманием к внутреннему миру ребёнка. Вход свободный, необходима регистрация.

Арт-стендап (16+)

4 апреля в 17:30

в креативном кластере «САМОРО.док»

Организаторы приглашают на арт-стендап, посвященный одному из самых ярких и загадочных художников XX века – Сальвадору Дали! Искусствовед Катерина Король расскажет о его жизни. Вас ждёт не просто лекция о картинах, а настоящее погружение в мир сюрреализма, парадоксов и гениальных провокаций.

Игры с аниматором для детей (0+)

4 и 5 апреля с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 4 апреля маленьких гостей ждёт встреча с Мороженкой и Пироженкой и фигурки из шариков, а 5 апреля — Трансформеры и шар-сюрприз.

Волейбольный матч «Уралочка-НТМК» против «Динамо Москва» (0+)

5 апреля в 16:00 и 7 апреля в 18:00

в «Металлург-Форуме»

Свердловские волейболистки будут бороться с командой из Москвы за третье место в чемпионате России. Вход свободный, для болельщиков на матч организовано движение автобусов.



Фотовыставка «Точка фокуса» (0+)

с 5 по 15 апреля

в центре «Мой бизнес»

«Точка фокуса» — проект, созданный учащимися школы № 81. Он реализован в рамках программы «ЕВРАЗ: Люди будущего» и предлагает по-новому взглянуть на привычные городские пространства через детали, которые обычно остаются незамеченными. Вход свободный.



Познавательная игра «Открываем космос» (12+)

до 10 апреля включительно

в Центральной библиотеке, аудитория 201

Факультатив молодых родителей открывает незабываемое космическое приключение. До 10 апреля включительно дети и взрослые отправятся исследовать просторы Вселенной, решать интересные задачи и совершать удивительные открытия.