В Нижнем Тагиле суд присяжных оправдал мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности

Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Р., обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть человека.

По версии обвинения, в конце августа 2022 года Ярослав, находясь в селе Николо-Павловское в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с ранее незнакомым ему мужчиной и нанёс ему удар кулаком в голову. Потерпевший от удара упал на траву и спустя некоторое время скончался на месте происшествия.

Обвиняемый решил воспользоваться правом на суд с участием присяжных заседателей. Изучив все представленные доказательства, коллегия пришла к выводу, что факт преступления не был установлен, и вынесла оправдательный вердикт.

В итоге Пригородный районный суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу в отношении Ярослава Р. по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.