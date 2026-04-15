На НТМК рассказали о причинах громких шумов в Нижнем Тагиле

Жители разных районов Нижнего Тагила пожаловались в редакцию АН «Между строк» на неизвестный громкий шум, который периодически накрывает город.

«Вечером пытаешься уснуть, и тут этот гул. Первый раз, когда услышала, подумала, что вдруг ракета летит. Даже уснуть не получалось. А потом поняла, что полчаса ракета бы лететь не стала, но всё равно интересно, откуда этот звук», — сообщила АН «Между строк» местная жительница.

В пресс-службе Нижнетагильского металлургического комбината АН «Между строк» успокоили тагильчан и объяснили происхождение звука технологическими процессами, происходящими на территории завода в штатном режиме.

Также на предприятии пояснили, что такая работа агрегатов обусловлена одновременной продувкой кислородом двух конвертеров.

«Это технологический процесс. Обсуждается вопрос технологических возможностей по снижению уровня шума», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе комбината.