«Для них это всего лишь возможность обмануть». В преддверии Пасхи мошенники могут использовать «видеоблагословения» или поддельные аудиосообщения от священников с просьбой о помощи

В преддверии православной Пасхи, которая в этом году отмечается 12 апреля, мошенники могут использовать передовые технологии в привычных схемах обмана.

«В этом году от злоумышленников стоит ожидать внедрения передовых технологий в привычные схемы. В частности, мошенники могут использовать нейросети для создания реалистичных “видеоблагословений” или поддельных аудиосообщений от лица священнослужителей с просьбой о помощи. Кроме того, вероятно появление фишинговых чат-ботов, предлагающих “эксклюзивные цифровые иконы” или бесплатные стикерпаки, для получения которых требуется авторизация через социальные сети, что ведет к угону аккаунта. Также прогнозируется рост поддельных сервисов по доставке пасхальных наборов и продуктов, которые будут собирать данные банковских карт под видом оформления предзаказа с большой скидкой», — рассказала «Известиям» интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.

Начиная с 2025 года мошенники стали адаптировать проверенные схемы обмана под каждый популярный праздник или знаковое событие. В минувшем году в преддверии Воскресения Христова они заманивали пользователей на фишинговые страницы, с помощью которых пытались угонять аккаунты в Telegram. Использовались также фейковые QR-коды для сборов «на храм», а также фишинговые файлы с фото и видео. Кроме того, в мессенджерах аферисты создавали каналы или ботов под названиями, связанными с Пасхой, после чего обещали пользователям различные подарки и призы к празднику. Для этого требовалось перейти на фишинговый сайт, где человек должен был ввести свои данные и конфиденциальная информация могла стала бы добычей мошенников.

В 2026 году эта тенденция сохраняется: злоумышленники делают упор на праздники, которые в восприятии обычного пользователя связаны с надеждой и ожиданием приятных событий, и Пасха — одна из таких дат.

«Для мошенников этот православный праздник — всего лишь день календаря, повод для обмана и направления трафика пользователей в различные киберпреступные схемы», — отмечает ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Евгений Егоров.

Для того, чтобы защититься от уловок мошенников специалисты советуют соблюдать меры кибербезопасности. В частности, никогда не переходить по ссылкам из сообщений от незнакомых контактов, даже если они содержат праздничные картинки. Любые пожертвования следует совершать только через официальные сайты епархий или проверенных фондов, удостоверившись в правильности написания домена в адресной строке. При покупке товаров к празднику онлайн стоит использовать виртуальную карту с ограниченным лимитом и избегать предложений с подозрительно низкими ценами, требующих немедленной оплаты через незащищенные платёжные шлюзы. Кроме того, при покупках в Сети необходимо всегда проверять сайты, на которые ведут ссылки, не оформлять покупки на частные лица, не платить 100% предоплату, оформлять переводы только через официальные банковские приложения с чеком и указанием цели оплаты, а также не давать о себе никаких персональных данных.

Что касается различных выплат, якобы приуроченных к Пасхе, то у госведомств, отвечающих за них, уже есть вся необходимая информация о гражданах, а само получение помощи носит заявительный характер. Всю информацию о выплатах и пособиях всегда можно найти на портале «Госуслуги», а также на региональных порталах или при личном посещении МФЦ.