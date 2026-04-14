Один звонок в редакцию АН «Между строк». Продолжение

Сегодня в редакцию АН «Между строк» вновь позвонила 73-летняя пенсионерка Людмила, которая неделю назад обращалась к нам и со слезами рассказывала о своей непростой ситуации. Тогда пожилая женщина призналась, что из-за трудноизлечимой болезни и бездействия врачей она потеряла желание жить и была готова совершить грех.

Опасаясь, что пенсионерка может сделать с собой непоправимое, журналист связалась с оперативными службами, и тагильчанку экстренно госпитализировали в специализированное медучреждение.

После публикации наши читатели были обеспокоены её судьбой. Сообщаем, что Людмила уже дома и продолжает бороться с недугом. Женщина по-прежнему надеется на помощь врачей и ищет возможность получить необходимое лечение.

«Я сейчас дома, лечу свищ в горле, промываю его перекисью с новокаином, чтобы было не так больно. Мучаюсь, не знаю, на сколько меня хватит. Понимаю, что требуется хирургическое вмешательство, но, как мне сказали, в Свердловской области таких специалистов нет. Советуют ехать в Пермь, Челябинск или Тюмень. Но мне 73 года, была бы я помоложе. За пять с половиной лет болезни уже никакого нет здоровья. Не дай Бог кому-то с таким столкнуться. Я, наверное, единственная в Нижнем Тагиле с таким заболеванием. Спасибо вам за публикацию», — говорит Людмила.