Один звонок в редакцию АН «Между строк» 

Сегодня рабочий день в редакции АН «Между строк» начался не только с кофе. Около 10 часов утра на редакционный номер поступил звонок от незнакомой женщины. Сквозь слёзы тагильчанка рассказала, что из-за трудноизлечимой болезни и бездействия врачей ей больше не хочется жить, и она готова наложить на себя руки. В ходе беседы удалось узнать, что звонившей 73 года, зовут её Людмила, и она проживает в Дзержинском районе города.

«Я просто хочу донести до вас информацию, что мой (уход из жизни. — Прим. ред.) будет по причине врачей. У меня шестой год в горле образовался ком, и врачи мне везде в помощи отказывают. Платные просто деньги дерут, а бесплатные посылают куда подальше. У меня безвыходное положение, и я решила (уйти из жизни. — Прим. ред). Я хочу, чтобы вы написали о причине моей смерти, может быть, после этого к другим людям начнут относиться по-человечески», — рассказала женщина.

После этих слов журналисту стало тревожно. Женщина добавила, что хотела бы, чтобы после её смерти была опубликована статья о ненадлежащей, как ей кажется, работе врачей. В соответствии с требованиями Роскомнадзора, мы не приводим дословные формулировки, связанные с темой ухода из жизни.

По её словам, проблемы со здоровьем начались после перенесённого COVID-19. До болезни пенсионерка жила полной жизнью и работала, однако с каждым годом её состояние ухудшается. Сейчас ей стало тяжело дышать.

Женщина обращалась к врачам в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, но, по её словам, помощи так и не получила — специалисты лишь перенаправляли её друг к другу.

«В Нижнем Тагиле я обошла всех ЛОР-врачей. Они просто отказывают в помощи. Мне делали и КТ, и МРТ, и рентген. На МРТ показывается, что там уплотнение, киста. Кто-то пишет, что узловой зоб под вопросом. Но это полностью игнорируется. У меня уже сил нет. У меня давление от этого, она разрастается, головная боль страшная, постоянная слабость, мне всё время плохо и тошнит. Я не могу есть, у меня всё тело покрывается испариной. Я постоянно пью обезболивающие, у меня не столько болит, сколько душит. Просто я уже так устала жить. Жить бесполезно. Я ничего не могу сделать», — рассказала тагильчанка.

Людмила также вспомнила о случае в областной больнице, где ей, по её мнению, формально провели операцию.

«В Свердловской областной больнице № 1 меня просто кинули. Врач написала, что новообразование, назначила операцию. Я собрала пакет документов, приехала в назначенное время, она в язву, которая образовалась на миндалине, ткнула два раза пинцетом, достала две чёрные гранулы с этой язвы и всё, и ушла. Это разве операция? Она отчиталась, что сделала операцию. И даже послеоперационный материал у меня оказывается есть, который она не брала. Почему так к старикам относятся? Я не такая уж и немощная или какая-то полоумная старуха. Я в здравом уме, светлой памяти. Но никто мне не хочет помочь. Я не верю, что убрать, например, вот это какое-то что-то там нарастает, невозможно. Так что у меня безвыходное положение. Я напишу (посмертную. — Прим. ред) записку, в которой укажу ваш номер, чтобы моя дочь вам потом позвонила», — говорит она.

В ходе разговора сотрудница редакции старалась оказать ей эмоциональную поддержку и убедить отказаться от радикальных действий.

«Я не заслужила этого. Я 50 лет проработала. У меня награда за службу есть, ветеран труда. И такое отношение. Обращалась в Министерство здравоохранения, мне ответ прислали, что меня лечат согласно закону. А я обращалась с просьбой направить меня к нормальному хирургу, чтобы удалить это новообразование. Врач, которая якобы делала мне операцию, уже просто надо мной смеётся. Говорит: “Что вас волнует?” Я говорю: “У меня ком в горле. Вы же мне ничего не убрали”. А она ответила: “А морщины на лице вас не волнуют?» — вспоминает пенсионерка.

Пенсионерка сообщила, что у неё есть дочь, но отказалась предоставить её контактные данные. Нам удалось связаться с одним из родственников пожилой тагильчанки, мужчина пообещал позвонить Людмиле, но больше на звонки нашего журналиста не ответил.

После завершения разговора, опасаясь за жизнь женщины, журналист обратилась в службу экстренной помощи по номеру 112. Информацию передали в скорую помощь и полицию. Позже сотруднице АН «Между строк» позвонили из отдела полиции № 17 и попросили в письменном виде рассказать об инциденте.

По информации АН «Между строк», в итоге пенсионерку госпитализировали.