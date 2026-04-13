Доски, кирпичи, курточку, кусок унитаза, фрагмент трубы — всё это коммунальщики обнаружили в канализации на Руднике им. III Интернационала (ВИДЕО)

9 апреля на улице Чаплыгина, 9 (Рудник им. III Интернационала) слесари аварийно-восстановительных работ «Водоканала-НТ» при прочистке системы водоотведения извлекли из колодцев строительный и бытовой мусор: доски, кирпичи, курточку, кусок унитаза, фрагмент трубы и другие посторонние предметы. В тот же день сотрудники прочистили колодцы и устранили аварийную ситуацию.

В компании отмечают: с середины марта по системе водоотведения поступает более 200 заявок в неделю. Все заявки выполняются в порядке очереди их поступления. На устранение одного засора уходит от часа и более, в зависимости от сложности. При устранении засоров слесари проверяют не только проблемный колодец, но и всю линию – обычно это 6-7 соседних колодцев.

ООО «Водоканал-НТ» напоминает, что согласно статье 7.7 КоАП РФ повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения влечёт наложение административного штрафа: для граждан — от 1 тысячи до 1500 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта слесари «Водоканала-НТ» из колодца достали ковёр.