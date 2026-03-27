В Нижнем Тагиле слесари «Водоканала-НТ» из колодца достали ковёр (ВИДЕО)

24 марта во время очистки магистральной системы водоотведения на улицах Киевская и Круговая в районе Вагонки слесари аварийной бригады ООО «Водоканал-НТ» извлекли из канализационного колодца ковёр. В тот же день сотрудники прочистили колодец и устранили аварию.

В организации отмечают, что подобные случаи нередки: жители умышленно повреждают водопроводные и канализационные сети. Например, 31 октября 2025 года при очистке системы водоотведения в одном из колодцев в промышленной зоне на улице Балакинская был найден автомобильный двигатель, который повредил бетонный лоток и заблокировал отток сточных вод.

ООО «Водоканал-НТ» напоминает, что в соответствии со ст. 7.7 КоАП РФ повреждение объектов водоснабжения и водоотведения влечёт за собой административные штрафы: для граждан — от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей, а для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.