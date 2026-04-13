«Рядовое событие» закончилось обвинительным приговором. В Нижнем Тагиле матери мальчиков, избивших одноклассницу, дали условный срок

Сегодня, 13 апреля, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице Фергане Аббасовой — матери мальчиков, избивших одноклассницу около школы № 56 на Тагилстрое.

Напомним, инцидент произошёл 29 декабря 2023 года и получил широкий общественный резонанс. По версии следствия, недалеко от здания школы № 56, после сделанного одноклассницей её сыновей замечания по поводу недопустимого поведения последних в школе, женщина подошла к девочке и нанесла один удар ей в лицо, отчего та упала на землю. После этого сыновья женщины, в отношении которых органами следствия вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, также нанесли лежащей на земле однокласснице удары руками и ногами в область живота и головы. Действия женщины и её сыновей пресёк учитель физкультуры школы, увидевший конфликт и прибежавший на помощь школьнице.

«Совместными действиями осуждённой и её сыновей малолетней потерпевшей причинены телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга и внешних морфологических проявлений, а именно гематомы области “височно-лобного сочленения” и ссадин справа и слева лобной области, причинивших лёгкий вред здоровью. В результате девочка была госпитализирована и находилась на стационарном лечении в больнице в новогодние праздники, а именно в период с 29 декабря 2023 года по 4 января 2024 года», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Изначально в отношении матери школьников было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Впоследствии обвинения в вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления были сняты, и в отношении подростков уголовное дело возбуждать не стали. Расследование дела взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Позже о ситуации высказался мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он назвал избиение пятиклассницы «рядовым событием» и заявил, что историю о межнациональном конфликте раскрутили украинские спецслужбы.

Несмотря на то, что в судебном заседании женщина отрицала виновность в совершении преступления, указывая, что удары ребёнку она не наносила, государственным обвинителем представлены убедительные доказательства её вины в инкриминируемом преступлении.

В итоге Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия, группой лиц) и назначил тагильчанке наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования законного представителя потерпевшей, взыскав с осуждённой в пользу малолетней девочки 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования.