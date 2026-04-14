Жители пятиэтажки на Тагилстрое вновь жалуются на наркоманов. Видеокамеры не спасают, полиция не помогает

В Нижнем Тагиле жильцы дома № 50а на улице Металлургов снова жалуются на людей, употребляющих и распространяющих наркотики. Лестничные площадки в подъездах уже не первый год остаются излюбленным местом для «закладок». Очередной эпизод произошёл 9 апреля и попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина и женщина поднимаются на этаж, ищут место для тайника, после чего оставляют свёрток в почтовом ящике, фотографируют его и покидают подъезд. Спустя несколько часов приходит другой человек — он долго пытается достать «клад», после чего снимает почтовый ящик, выгибает дверцу и, судя по всему, находит «приз» и уходит. Ещё один случай был зафиксирован 13 апреля у входа в подъезд. Судя по разговору приятелей, одному из употреблявших стало плохо.

«На протяжении нескольких лет мы наблюдаем одну и ту же картину: одни делают закладки, другие приходят за ними. Мы установили камеры, но даже это их не останавливает. Неоднократно обращались в полицию, однако ситуация не меняется. Приходится писать в городские СМИ и паблики — только после публикаций начинается хоть какая-то реакция. Некоторое время их не было, но сейчас всё повторяется. В подъезд попадают с помощью универсальных ключей», — рассказал АН «Между строк» житель дома.

Напомним, что в январе 2024 года жители этого же подъезда уже жаловались на аналогичную ситуацию.