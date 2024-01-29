Жители Тагилстроя жалуются на оккупировавших подъезды наркоманов

В Нижнем Тагиле жители Тагилстроя жалуются на активизацию потребителей наркотических веществ, которые облюбовали подъезды дома № 50а на улице Металлургов. Наркоманы появились в ноябре прошлого года. Они поднимаются на площадку, употребляют запрещённые вещества и уходят. Один из таких визитов попал на камеры видеонаблюдения. Видеозапись имеется в распоряжении редакции, но опубликовать её мы не можем по действующим законам РФ. Жильцы отмечают, что «торчки» не боятся камер видеонаблюдения и свободно делают закладки на лестничных клетках. Встревоженные жители уже много раз обращались в полицию со своей проблемой, но всегда получали официальные ответы: «Мы работаем над вашим вопросом».

«Они ходят почти каждый день, делают закладки. Другие приходят и забирают эти закладки. Сейчас они уже колются прямо на видеокамеру около детской коляски. Мы обращались неоднократно в полицию, но результата пока нет. У нас был небольшой промежуток отдыха от них, когда мы с видеокамер напечатали их изображения и развесили везде, чтобы все знали. Но вскоре они снова пришли в первый и второй подъезд», — рассказывает собеседник редакции.

При этом для жильцов дома до сих пор остаётся загадкой, как наркоманы попадают в подъезд, поскольку следов взлома входной двери и домофона нет.

«Может, кто-то из местных открывает, не знаю. Все, кто состоит в общедомовом чате дома, утверждают, что, когда им звонят в домофон, они не открывают входные двери», — рассказывает житель дома.

Отметим, что в прошлом году за 11 месяцев работы сотрудники полиции выявили 718 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.