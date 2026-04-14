Природоохранная прокуратура выявила незаконное использование тагильским предпринимателем пиролизных печей

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха и обращении с отходами производства и потребления в отношении индивидуального предпринимателя, который использует углевыжигательные (пиролизные) печи.

Выявлено, что на территории бывшего завода минеральной ваты, расположенной на земельном участке по адресу Северное шоссе, 14, установлено четыре пиролизные печи для производства древесного угля с дымовыми трубами.

Эти печи оказывают негативное воздействие на окружающую среду, так как в процессе производства древесного угля происходит термическая обработка сырья и топлива, что сопровождается выбросами продуктов горения в атмосферу через дымовые трубы.

Выбросы содержат такие загрязняющие вещества, как диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), оксид углерода, метан, 3,4-бензпирен, фенол, формальдегид, ацетон, уксусная кислота и взвешенные вещества.

Однако индивидуальный предприниматель не поставил пиролизные печи на государственный учёт как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не определил их категорию и не оборудовал установки для очистки газа. Это привело к загрязнению атмосферного воздуха.

На земельном участке также обнаружены отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов), горбыль из чистой древесины, а также зола от сжигания хлопковой пыли, бумаги, картона и древесины.

По результатам проверки природоохранная прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес арендатора земельного участка с требованием ликвидировать места размещения отходов. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов капитального строительства).

В результате прокурорского вмешательства земельный участок был очищен от пиролизных печей и размещенных отходов, а виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 3 тысячи рублей.