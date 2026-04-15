«У каждого поисковика есть своя история, которая не отпускает». Отряд «ЛизаАлерт» провёл в Нижнем Тагиле встречу начинающими волонтёрами

Накануне, 14 апреля, в Нижнем Тагиле, в креативном кластере «САМОРО.док» состоялась вводная лекция для новичков поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Участникам рассказали о структуре отряда и принципах его работы, видах и техниках поисков, требованиях к волонтёрам и экипировке, правилах поведения во время поиска и о том, как стать поисковиком. На встрече присутствовали около 30 человек, девять из них пришли впервые.

К волонтёрам предъявляются два основных требования — совершеннолетие и ответственность. Возрастной порог нужен для того, чтобы человек сам отвечал за свои действия. В отряде есть самые разные направления работы, поэтому каждый может найти работу по своим возможностям — от выездов в лес до удалённой помощи.

«У нас каждый может выбрать, что ему больше подходит — кто-то готов сразу идти в лес, а кто-то помогает удалённо. Кто-то уходит в направление профилактики и не ездит на поиски. У нас в команде есть девочка-инфорг, которая передвигается на коляске, у неё ограничения по здоровью. Каждый может найти дело по интересам и возможностям. Инфорги как раз и занимаются прозвонами, расмещением ориентировок, проверкой свидетельств и другой работой, которую можно вести дистанционно», — рассказала АН «Между строк» инфорг отряда Тамара Скрипникова.

Поиск начинается только после заявления в полицию или обращения по номеру 112. Это необходимо, чтобы исключить случаи, когда человека ищут по причинам, не связанным с его пропажей. Новичкам также рассказали, что пропавшие делятся на пять категорий: дети до 12 лет, подростки, взрослые, пожилые и люди с инвалидностью. У каждой категории есть свои особенности поиска.

«За каждым поиском закреплён инфорг. Он принимает заявку, уточняет обстоятельства и решает, нужен ли выездной координатор или достаточно информационного поиска. Но без людей на месте работа невозможна: если некому выполнять задачи и прочёсывать территорию, даже самый опытный координатор не сможет провести поиск. Поэтому приток новых волонтёров очень важен», — объясняет Тамара.

Участники отряда работают добровольно и не получают зарплату, однако жизнь и здоровье волонтёров, участвующих в поисках, застрахованы.

«В отряде есть выражение: у каждого поисковика есть своя Лиза Фомкина* — история, которая не отпускает. У нас в Нижнем Тагиле такой историей стал поиск пожилого мужчины. Несколько лет назад он вышел из машины скорой помощи в центре города и ушёл в неизвестном направлении. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, но он отказался от госпитализации, и медики не имели права его удерживать. Поисковики буквально шли за ним по следам: смотрели камеры, собирали свидетельства. Он двигался вдоль реки, проходил через населённые пункты, иногда звонил родственникам и говорил, что находится в походе. Было понятно, что человек дезориентирован. Самое тяжёлое в этом поиске — катастрофически не хватало людей. Если бы было хотя бы на десять добровольцев больше, его могли бы перехватить раньше: быстрее проверить свидетельства и прочесать большую территорию. Но со временем интерес к поиску угасал, людей становилось всё меньше. Через полтора месяца мужчину нашли погибшим. Он очень долго ждал помощи. Я знаю минимум двух человек, которые пришли в отряд после этого поиска, понимаю беспомощность отряда из-за нехватки волонтёров», — говорит поисковик.

Чтобы стать волонтёром, прежде всего нужно подписаться на региональные каналы отряда, где публикуется информация о поисках и задачах. Там же можно попросить добавиться в городской чат, где эта информация дублируется. Периодически отряд проводит обучение для новичков: начинать помогать можно и без него, однако после обучения задачи становятся гораздо понятнее.

«Если не считать волонтёрство в других направлениях, то к поисковой деятельности всё шло само собой. Видимо, так должно было сложиться, потому что в детстве я побывала по другую сторону — когда мне было шесть лет, в лесу потерялась моя мама. Её нашли на шестой день поисков. Я в это время оставалась дома с маленькими братьями, и чудо было с двух сторон: и её нашли и спасли, и я ничего не сотворила с братьями. Я слишком хорошо помню ту ситуацию, поэтому любое мероприятие, где звучат слова “поиск человека”, тем более в лесу, для меня сильно откликается. Какое-то время я не могла себя посвящать такой деятельности — семья, дети, дом. Но когда дети выросли и появилось больше времени, решила посвятить себя поисковому направлению и довольно глубоко в него погрузилась», — рассказала Тамара.

Особо она вспоминает свой первый выезд на поиски.

«Первый осознанный выезд с “ЛизаАлерт” был на поиск шестилетнего ребёнка в Кировграде, который не вернулся домой с прогулки. Девочка гуляла возле дома и, как потом выяснилось по камерам, ушла с другой девочкой, которую никто не смог опознать. Я приехала на поиски уже поздно ночью, около двух часов. Было точно известно, что ребёнок до сих пор не найден, а Кировград — это и водоёмы, и не самые благополучные районы, и где-то там ночью ходит маленькая девочка. Этот поиск запомнился мне двумя вещами. Во-первых, тем, насколько хорошо организован отряд. Я люблю, когда всё чётко: дисциплина, субординация, структура — понятно, кто за что отвечает и что делает, без хаоса и бега непонятно куда. “ЛизаАлерт” это очень наглядно показал. А во-вторых, я тогда пережила серьёзный шок. Около трёх часов ночи на одной из клумб я увидела что-то розовое, похожее на футболку цвета фуксии. А именно в такой футболке был ребёнок по ориентировке. За те секунды, пока я бежала до клумбы — метров сорок под балконом многоэтажки — я успела представить всё самое страшное. Когда подбежала, оказалось, что это большая плюшевая игрушка — мышь в розовой футболке, очень похожей на ту, что была у девочки. Свой адреналин я тогда получила сполна. Эту мышь я, наверное, никогда не забуду. Ребёнка нашли позже, уже когда мы возвращались домой. На момент, когда наш экипаж снялся с поиска, девочку ещё не нашли — ребятам утром нужно было на работу. И этот поиск стал для меня важным ещё по одной причине: я чётко поняла, что как пешеход очень сильно завишу от автомобилистов. Вернувшись домой, на следующий день записалась в автошколу. Теперь я счастливый обладатель автомобиля и свободы», — вспоминает Тамара Скрипникова.

*В сентябре 2010 года в Орехово-Зуевском районе Подмосковья пропала 5-летняя Лиза Фомкина с тётей. Из-за запоздалых поисков девочка умерла от переохлаждения на 9-й день. Эта трагедия потрясла общественность, что привело к созданию добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» для оперативного поиска пропавших. Слово «аллерт» в переводе с английского означает «тревога», «боевая готовность».