К 2029 году на кладбищах Нижнего Тагила не останется свободных мест

В Нижнем Тагиле большинство городских кладбищ оказались переполнены. Об этом на заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству гордумы сообщил начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Александр Охремчук.

По его словам, сейчас на территории Нижнего Тагила расположено 24 муниципальных кладбища общей площадью 246 гектаров. Однако открытые участки для захоронения использованы более чем на 90%. Крупные кладбища, такие как «Центральное», «Пихтовые горы» и «Северное», уже частично закрыты — там разрешены только захоронения урн или перезахоронения по истечении 40 лет.

«Количество свободных мест для захоронения обеспечит потребность у нас всего где-то на 2-3 года. И уже в ходе проверки выявлено, что захоронение выходит за границы отведённых земельных участков. Это касается кладбищ “Южное” и “Северное”, что является нарушением федерального закона о погребении», — отметил чиновник.

Помимо дефицита площадей, на пяти земельных участках, в том числе кладбищах в Горбуново, Висимо-Уткинске и частях кладбищ «Пихтовые горы» и «Южное», не зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования. В результате эти объекты не учтены в бюджете, но фактически муниципалитет несёт расходы на их содержание.

Также на комиссии обсуждался вопрос соблюдения санитарных норм на территории кладбищ. Ещё в 2020 году Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал администрацию установить санитарно-защитные зоны для ряда кладбищ, в том числе «Пихтовые горы» и «Южное». Однако служба заказчика городского хозяйства только сейчас готовит документацию для проведения на эти работы аукциона, о котором скоро будет объявлено.

Чиновники отчитались о проведённых работах за прошлый год. В 2025 году с мест погребения было вывезено около 6 тысяч кубометров мусора, была проведена валка аварийных деревьев и расчистка от кустарников. Вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин обратил внимание ответственных служб на состояние территорий кладбищ в преддверии Радоницы.

«Дорога ложка к обеду. У нас есть места захоронения — 24 кладбища. Мы понимаем, что жители Нижнего Тагила не так часто, как положено, ходят на кладбище, чтобы помянуть своих усопших родственников. Но у нас уже во вторник родительский день, и все пойдут на кладбище прибираться на могилах. А там контейнерные площадки,уже забитые полностью мусором, и ужасное состояние дорог и тропинок. Поэтому я убедительно ещё раз прошу подготовить кладбища к массовому посещению жителями мест захоронения. Времени осталось не так много», — отметил депутат.