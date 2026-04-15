В селе под Нижним Тагилом в пожаре пострадал человек

Вечером 14 апреля в свердловском селе Башкарка под Нижним Тагилом произошёл пожар в неэксплуатируемом здании на улице Куйбышева. В результате происшествия один человек получил травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации пожарных, огонь охватил площадь в 2 кв. м. и повредил имущество в заброшенном строении. Спасатели получили сигнал о возгорании в 20:42. К месту происшествия выехали две пожарные машины и четыре сотрудника МЧС. Однако к их прибытию пламя уже было потушено местными жителями.