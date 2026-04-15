«Не только сила удара, но и умение читать соперника». Тагильский боксёр Алексей Кузин завоевал золото на всероссийском турнире

Мастер спорта по боксу, воспитанник спортивной школы «Тагилстрой» Алексей Кузин стал лучшим на XIV Всероссийских соревнованиях имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, Заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко, которые прошли в Омске.

Турнир собрал сильнейших бойцов со всей страны. Алексей выступал в весовой категории до 71 килограмма, где соперничали 13 спортсменов. Алексей одержал уверенные победы во всех сетырёх поединках.

«На таком уровне побеждает не только сила удара, но и умение читать соперника, держать темп и слушать команды тренера. Каждый выход на ринг здесь — это результат ежедневного труда и спортивной дисциплины», — отмечают в СШ «Тагилстрой».

Подготовил чемпиона тренер Евгений Чупраков.