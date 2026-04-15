«Чтобы с дублёра Черноисточинского шоссе подъезжала спецтехника, спокойно загружала мусор и уезжала, и по дворам не ездила». В гордуме Нижнего Тагила предложили отказаться от мусоропроводов в домах на Гальянке

Накануне, 14 апреля, на комиссии городской думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты и чиновники обсудили вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Речь шла о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях, а именно о дополнении его статьёй 17.1 — создание препятствий для вывоза ТКО. По мнению законотворцев, в регионе участились случаи, когда личный транспорт свердловчан становится препятствием и мешает мусоровозам. По данным регоператора, за 2025 год только в Нижнем Тагиле было зафиксировано 1278 таких случаев, а в этом году — уже 74.

«Это инициатива на самом деле хорошая. Если посчитать, то таких случаев в среднем четыре в день. Действительно, люди паркуются у контейнерных площадок, создают препятствия, а потом сами же жалуются, что мусор не вывозят», — отметил председатель комиссии Денис Корякин.

Вице-спикер городской думы Алексей Балыбердин отметил, что проблема вывоза мусора требует комплексного решения. В свою очередь он предложил отказаться от мусоропроводов в многоквартирных домах на Гальянке, где в одном дворе может проживать более трёх тысяч человек, которые паркуют свои автомобили, перекрывая доступ спецтехнике к контейнерам.

«Сделать во дворе подъездной путь и единственную площадку, куда люди будут выбрасывать мусор. Чтобы, например, с дублёра Черноисточинского шоссе подъезжала спецтехника, спокойно загружала мусор и уезжала, и по дворам не ездила», — предложил депутат.

Как рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Александр Охремчук, изначально планировалось 22 площадки города обустроить бункерами для крупногабаритных ТКО. Однако, в связи с пока ещё официально не вступившими в силу изменениями, озвученными Министерством природных ресурсов, теперь необходимо переходить с бункерных площадок на контейнерные. В связи с отсутствием специализированных площадок для крупногабаритных отходов в городе были выявлены множественные нарушения. Как выяснилось, многие жители города не знают, как правильно утилизировать старую мебель, сантехнику и другой крупногабаритный мусор, вынося его на площадку сбора ТКО.

«Почему мы не можем донести до жителей информацию о необходимости вывоза определенных видов отходов, которые не относятся к категории ТКО? Например, разместить какие-то объявления, предупреждения, предостережения для жителей. Люди делают ремонт и несут мусор туда, куда раньше несли. Никто же об этом не думает. Причём раньше этот мусор увозился в рамках тех же самых тарифов и тех же самых платежей. Сейчас это нельзя, это надо отдельно складировать и вывозить. Да у нас так можно завтра ещё что-нибудь отнести, что будет опять не являться ТКО. Сейчас корпусная и мягкая мебель является ТКО, а завтра скажут, что не является. И возникнет вопрос — куда её девать? И таким образом у нас появятся “специальные площадки отдыха”, оборудованные выброшенными диванами, корпусной мебелью, столами и стульями», — пошутил Денис Корякин.

В дальнейшем, в городе планируется создание 11 новых площадок для сбора КГО. По информации управления городским хозяйством администрации города, за прошлый год было создано 47 площадок сбора ТКО, в том числе 23 контейнерные и 24 бункерные. Сейчас формируются перечни контейнерных площадок для дополнительного обустройства отсеками для складирования. К концу мая этого года в городе появятся 140 новых пластиковых контейнеров. Кроме того, совместно с управлением ЖКХ и районными администрациями был сформирован список из 65 контейнерных площадок многоквартирных домов, на которых будут установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, в частности для пластика.