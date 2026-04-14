Показываем, как выглядит обновлённый зал заседаний Нижнетагильской городской думы, на который потратили 30 млн рублей

Спустя полгода депутаты Нижнетагильской городской думы вернулись «в родные стены» зала заседаний после капитального ремонта.

Напомним, в октябре прошлого года был объявлен аукцион на переоснащение зала заседаний Нижнетагильской городской думы единым административно-техническим комплексом стоимостью 27,7 млн рублей. В стоимость вошли автоматизированные рабочие места для спикера, вице-спикера и докладчиков, центральный контроллер безбумажной мультимедийной конференц-системы, поворотные камеры, медиастанции, профессиональные дисплеи и другое оборудование, а также новые столы, кресла депутатов с допустимой нагрузкой не менее 200 кг и механизмом качания, портьеры и тюль. Ещё 4,4 млн рублей были выделены на ремонт самого помещения.

Тогда на претензии тагильчан в социальных сетях о неразумном распределении денег, председатель думы Вадим Раудштейн ответил «диванным критикам», что оборудование зала давно не исполняет свои функции, а средства на модернизацию были выделены не из городской казны, а предоставлены из областного бюджета к 30-летию думы.

В январе этого года ремонт уже был завершён, далее проводились наладка и апробирование программного обеспечения. Несмотря на то, что в пресс-службе Нижнетагильской городской думы обещали после обновления провести официальное открытие зала для прессы, оно так и не состоялось.