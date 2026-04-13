Председатель думы, звукорежиссёр, пенсионер... На праймериз «Единой России» по выборам в ЗакСО от Тагилстроевского, Дзержинского, Ленинского Нижнего Тагила одномандатных округов и территориальных групп зарегистрировались ещё 12 кандидатов 

На праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Свердловской области (ЗакСО) от Дзержинского (№ 19), Ленинского (Нижний Тагил, № 20), Тагилстроевского (№ 21), одномандатных округов и трёх территориальных групп зарегистрировались ещё 12 кандидатов.

По Дзержинскому одномандатному избирательному округ № 19 — сотрудник МБУК «Половинновский СКСК», звукорежиссёр Юрий Агапов.

По Ленинскому Нижнего Тагила одномандатному избирательному округу № 20 — председатель думы Кушвинского городского округа Алексей Мельников.

По Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21: директор МУП «Водоканал г. Верхний Тагил» Сергей Соколов; замдиректора Муниципального бюджетного учреждение «Информационно-методический центр по физической культуре и спорту» (Нижний Тагил), участник СВО Денис Кошелев.

По Дзержинской территориальной группе: педагог дополнительного образования Евгений Гришаев; директор Муниципального автономного учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (Верхний Тагил) Юлия Кривоногова; председатель ППО ВТГРЭС СВЕРДЛОО ВЭП (Верхний Тагил) Александр Мельников;

По Ленинской Нижнего Тагила территориальной группе: директор Муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа «Центр культуры и досуга п. Баранчинский» Наталья Ветрова; начальник отдела договоров ЗАО «КЗПВ» Анатолий Савин; индивидуальный предприниматель Мария Шадрина.

По Тагилстроевской территориальной группе: директор МАУК «ЦКД» Оксана Рыхтер; пенсионер Леонид Ситников.