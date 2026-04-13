«Два дня зал плакал и смеялся». Драматургическая лаборатория «Температура плавления» завершилась читками мини-пьес, написанных тагильчанами

В Нижнем Тагиле завершился первый этап проекта «Музей-театр» — драматургическая лаборатория «Температура плавления». Двухдневный марафон читок историй, написанных тагильчанами прошёл в литературно-мемориальном музее им. А. П. Бондина и в Новом Молодёжном театре (НМТ). Всего же за время лаборатории было написано девять историй, они войдут в основу одной большой пьесы, премьера спектакля по которой состоится в начале сентября.

На протяжении трёх месяцев тагильчане-участники лаборатории «Температура плавления» создавали истории вместе с драматургом Элиной Петровой. Здесь они осмысляли свою жизнь и жизнь своей семьи в контексте индустриального города, где все видимо и невидимо связано с металлургией. Ориентиром для авторов стало творчество писателя и заводчанина Алексея Петровича Бондина, который также совмещал работу на предприятии с занятием литературой.

Девять текстов горожан были представлены зрителям актёрами Нового Молодёжного театра. Для художественного воплощения историй артисты работали с режиссёром проекта «МузейТеатр» в Нижнем Тагиле Борисом Павловичем и драматургом Элиной Петровой.

«Лаборатория удалась! Потому что у нас есть целых девять текстов, и они действительно очень искренние, очень тонкие. И два дня показов зал плакал и смеялся! И это, конечно, от того, что эти тексты попадают. И то, как их читают артисты, это действительно очень тонкая работа с текстом и очень бережное отношение к авторам», — рассказывает Элина Петрова.

По словам актрисы НМТ Илоны Власовой, читки получились в эскизном варианте — на работу с режиссёром Борисом Павловичем было всего два дня.

«До этого самостоятельно готовились, читали пьесы горожан. И с Борисом мы подобрали образ героев. А ещё у нас была встреча-знакомство с нашими авторами, и это было интересно! Автора, чья пьеса мне досталась, я на самом деле, по-другому себе представляла абсолютно, и мне это как актрисе помогло понять вообще её органику. То есть у меня сложился некий пазл того, что я прочитала, и какой автор на самом деле. И от этого я, мне кажется, в правильном направлении пошла», — рассказала Илона Власова.

Участница проекта, инженер Александра Деребенко отмечает, что решиться вынести свою историю на публику, да ещё и в формате читки актёрами, было непросто.

«Очень интересный, конечно, это был процесс — создание своего текста, своей истории. Такая была очень комфортная атмосфера для написания, и раскрыться было легко. А потом, когда вдруг пришло осознание, что это же выйдет и на других людей — будут читки, будут незнакомые мне зрители, было немножко страшновато. Но, увидев то, как текст преобразовался уже в актёрах, вернее, в игре актёров, я увидела и результат работы. Такое было впечатление, что с плоскости листа актёры и режиссёр просто подняли историю в 3D текст. Удивительно!» — рассказывает Александра.

На основе написанных текстов НТМ поставит спектакль. По словам режиссёра Бориса Павловича, это будет постановка, в которой зрители тоже смогут принять участие.

«Наш будущий спектакль, который, собственно, возникнет на основе вот этих написанных текстов, будет сделан, как открытая лаборатория, в которой зрители могут войти как соучастники. Мы не будем им показывать такой вот спектакль, который нужно сесть в зал и посмотреть, потому что, а иначе зачем делать спектакль в музее? Музей предполагает более индивидуальное, личное общение с материалом. Когда ты идёшь в музей, это твоё времяпрепровождение. Ты сам выбираешь, к какому экспонату подойти или не подойти. Ты можешь даже отстать от экскурсионной группы. Пребывание в музее гораздо более личностное, чем просмотр фильма или спектакля, где тебя посадили, выключили свет, и тебе надо следить за действием. Мы хотим, как раз соединить вот этот опыт посещения музея, где ты сам со своим временем и театральное искусство — в том смысле, что есть актёры, есть персонажи, есть какая-то тема. Поэтому тут вот эти два способа существования, мы будем их замешивать, сплавлять», — делится Борис Павлович.