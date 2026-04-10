Тагильские выходные топ-7: пасхальные мастер-классы, старый добрый блюз, пешеходные экскурсии и общение с человеком-легендой

О том, чем заняться 11 и 12 апреля

Чтобы повысить свои шансы на успех, кандидат на праймериз «Единой России» Василий Пупкин пообещал своим избирателям не предлагать никаких законов. Ну а мы подготовили для вас традиционную подборку самых интересных событий предстоящих выходных, которые подарят новые впечатления и позволят провести время с пользой.

Фестиваль «Большая мастерская» (6+)

11 апреля с 12:00

в креативном кластере Саморо.док

Организаторы приглашают детей и взрослых провести выходной день по-особенному — в атмосфере творчества, вдохновения и уютной ярмарки мастер-классов. В этот день можно будет попробовать разные творческие направления, поработать с кожей и красками, научиться техникам валяния и росписи, сделать украшения и тёплые handmade-вещи (своими руками) и просто провести время всей семьёй. Вход свободный.

Концерт «The Travelling Orchestra» (18+)

11 апреля в 20:00

в баре «Гора»

Пожалуй, одна из самых крутых блюзовых групп из Екатеринбурга, The Travelling Orchestra, выступит в субботу. Блюз, как он есть, от Чемякина и Багишева (губная гармошка).

Пешеходные экскурсии (12+)

11 апреля в 13:00 и 12 апреля в 11:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

11 апреля «Подъём на Лисью гору» (6+). Старт от Нижнетагильского историко‑краеведческого музея. В программе прогулка к берегу пруда, вдоль плотины и к смотровой площадке. Возможное завершение в экспозиции Лисьегорской башни. 12 апреля «Сердце Тагила» (12+). Старт от выставочных залов (проспект Ленина, 1). В программе истории о заводоуправлении Демидовых, архитектуре классицизма и судьбах города. Продолжительность экскурсий — 1 час. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку. Жалейка» (6+)

11 апреля в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской урал»

В давние времена мастерицы и рукодельницы создавали специально для детских игр необычных тряпичных кукол — жалеек. В простой фигурке был заложен важный урок: она должна была напоминать хрупкого человека или старушку-нищенку, закутанную в лоскуты, с тонкими ножками-ниточками. Играя такими куклами, дети учились заботиться и оберегать.

Мастер-класс «Пасхальная писанка (6+)

11 апреля в 15:00

В музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом»

Встречаем Пасху по-старому — по традиции, с теплом и красками. Организаторы приглашают всех желающих на мастер-класс в рамках программы «Расписные субботы на Тагильской». В процессе каждый сможет освоить две технологии окрашивания пасхальных яиц: капанку и мраморку. Вас ждёт история происхождения славянской писанки — от древних оберегов до пасхального стола, а также легенды, которые веками передавались вместе с узорами.

Выставка «Арт-объекты» (0+)

12 апреля в 18:00

в креативном кластере Саморо.док

В «Самородке» пройдёт выставка одного из самых оригинальных городских художников — Андрея Бортникова, который уже много лет участвует в городских, областных и всероссийских выставках. Он неоднократно становился победителем и призёром межрегиональных биеннале. Вы сможете увидеть работы, выполненные из дерева и металла. В каждой — стиль, жизнь, брутальность и характер. Все работы Андрея выстроены на гротеске и оксюмороне, сочетании несочетаемого, соединении комического и страшного. Он не боится импровизировать и приглашает каждого стать соучастником творческого процесса, отыскивая собственные глубокие смыслы в увиденном. С автором можно будет пообщаться на открытии.

Выставка «Остановись, мгновение» (0+)

12 апреля в 18:00

в креативном кластере Саморо.док

Персональная выставка тагильского художника Николая Дербенёва, приуроченная к его 92-му дню рождения. Автор отметил его 6 апреля. На выставке будут представлены пейзажи и женские портреты разных лет. А главное — у вас будет возможность задать вопросы художнику, который будет присутствовать на открытии. Не упустите возможность пообщаться с человеком-легендой.