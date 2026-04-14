Тагилстроевский районный суд отпустил по УДО осуждённого за взятки бывшего главу антикоррупционного управления областного МВД через пять месяцев после приговора

Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, приговорённого ранее к четырём годам колонии, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Всего в заключении Дьяков провёл чуть более пяти месяцев.

Он был осуждён в конце октября 2025 года за получение взяток. По данным следствия, главный антикоррупционер региона брал деньги с бизнесменов, незаконно получавших НДС из федерального бюджета. В деле фигурирует сумма в 217 млн рублей — столько Дьяков получил от недобросовестных предпринимателей.

Известно, что Дьяков заключил досудебное соглашение и дал показания на своих подельников в числе которых он назвал и бывшего главу УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который, на данный момент, находится в международном розыске.

Постановление суда в законную силу не вступило.