В Нижнем Тагиле открылась регистрация на Тотальный диктант

В Нижнем Тагиле открыли регистрацию на Тотальный диктант (6+). Все желающие, в том числе дети, смогут проверить свою грамотность 18 апреля в 13:00. В этом году автором текста стал писатель-прозаик, публицист и исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Алексей Варламов. Текст будет посвящён детству Александра Пушкина и его отношениям с родителями.

Для участия в Тотальном диктанте нужно зайти на сайт акции, авторизоваться через личный кабинет, выбрать свой город, а затем открыть список площадок и определиться с локацией. Далее необходимо зарегистрироваться на выбранной площадке: https://totaldict.ru/nizhny%20tagil/?city=140. В Нижнем Тагиле будет открыто 24 точки для проведения акции.

Школьники с 1 по 8 класс могут поучаствовать в новом формате Тотального диктанта — «Недиктант.Дети». Вместо написания текста под диктовку участникам предлагается выполнить необычные, интересные задания с опорой на текст Алексея Варламова. Ученики с 1 по 4 класс выполняют 10 заданий, ученики с 5 по 8 класс выполняют 20 заданий.

Для тех, кто хочет подготовиться к Тотальному диктанту, в Нижнем Тагиле работают четыре площадки, где можно повторить правила правописания и орфографии вместе с филологами. Тагильчан ждут 15 апреля в гимназии № 18 (в 17:00), в Политехнической гимназии (в 16:00), в школе № 61 (в 18:00), а также в НТГСПИ филиале РГППУ (в 16:30). Все очные занятия проводятся бесплатно. Помимо этого, есть онлайн-курсы, их можно пройти самостоятельно на официальном сайте.

Напомним, что в 2023 году Нижний Тагил стал столицей просветительской акции, за него проголосовали 18 242 человека. Центральным местом проведения диктанта было выбрано здание бывшего железоделательного завода в Черноисточинске, где сейчас располагается арт-резиденция. Текст читал автор диктанта Василий Авченко.