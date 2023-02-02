Нижний Тагил стал столицей Тотального диктанта — 2023, набрав 18 242 голоса. На втором месте Омск — 13 191 голос, на третьем Калининград — 2 296 голосов, на четвёртом Мурманск — 2 108 голосов. Всего было подано 35 837 голосов.

8 апреля писатель Василий Авченко приедет в Нижний Тагил и прочитает свой текст для Тотального диктанта — 2023. В новой столице из специально организованной студии будет вестись трансляция онлайн-марафона и пройдёт ежегодный Фестиваль грамотности. Столицей Тотального диктанта — 2022 был Ярославль.

Ранее Нижний Тагил прошёл в финал конкурса и был лидером голосования. На втором месте находился Омск, на третьем — Мурманск. Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» проводится с 2004 года. В 2022 году диктант написали 780,5 тысячи участников из 108 стран и 600 городов России.