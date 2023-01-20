Нижний Тагил лидирует в голосовании за звание столицы Тотального диктанта — 2023

Нижний Тагил прошёл в финал конкурса, который определит столицу Тотального диктанта — 2023. Жители нашего города могут поучаствовать в голосовании, которое стартовало 18 января на официальном сайте проекта. Помимо Нижнего Тагила, бороться за статус главной площадки диктанта будут ещё три города: Калининград, Мурманск и Омск. Проголосовать за звание столицы акции можно до 1 февраля.

На момент выхода публикации Нижний Тагил лидирует в голосовании с заметным отрывом, набрав 1681 голос. На втором месте — Омск, получивший 1047 голосов. У Мурманска 415 голосов, у Калининграда — 362. Победитель будет объявлен 2 февраля 2023 года в Ярославле на церемонии передачи статуса столицы Тотального диктанта.

В новой столице на главной площадке проекта автор Тотального диктанта — 2023 писатель Василий Авченко 8 апреля прочитает свой текст, а из специально организованной студии будет вестись трансляция онлайн-марафона. Также в главном городе акции пройдёт ежегодный Фестиваль грамотности.