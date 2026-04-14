В Нижнем Тагиле внедорожник вылетел на трамвайные пути и перевернулся

Накануне на улице Береговая – Ударная в районе Лисьей горы произошло ДТП, парализовавшее на некоторое время трамвайное движение, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 63-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz G-Class, следуя со стороны улицы Челюскинцев в сторону улицы Коммуны, у дома № 24 не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и перевернулся. ДТП обошлось без пострадавших.

Установлено, что водитель в момент аварии был один и пристёгнут ремнём безопасности, что позволило избежать серьёзных травм.