Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина оценила передовые разработки уральского предприятия по производству беспилотников

Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина сегодня посетила уральское предприятие «Ньюлинк», где оценила мощности инновационного производства БПЛА, а также встретилась с ветеранами СВО, которые благодаря её содействию сумели трудоустроиться на производство.

Предприятие «Ньюлинк» занимается разработкой и производством трёх моделей БПЛА, среди которых беспилотник «СКАТ-10».

«Продукция, которую выпускают на предприятии, крайне востребована сегодня в зоне СВО. Производство данного оборудования организовано таким образом, что после завершения спецоперации оно может использоваться в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Я с глубочайшим уважением отношусь к руководителям предприятия, которые организовали производство высокотехнологичного современного оборудования, необходимого и в мирное, и в военное время», — отметила Людмила Бабушкина.

Так, беспилотник типа крыло «СКАТ-10» может успешно применяться не только в выполнении боевых задач, но и при поисковых операциях спасателей, мониторинге лесных пожаров и состояния сельскохозяйственных угодий. Значительное внимание при производстве оборудования уделяется импортозамещению компонентов и адаптации техники под условия эксплуатации. Предприятие обладает полным циклом разработки и производства, включая электронику, программное обеспечение и композитные конструкции, а также развивает серийное производство и расширяет штат.

«Важно, что предприятие выступает ещё и успешным работодателем. Учитывая использования высоких технологий, здесь достойный уровень зарплат. Мне приятно отметить, что на производстве работают ветераны СВО. Несколько из них обратились ко мне за помощью в трудоустройстве. Сегодня я пообщалась с одним из них. Артём Вольгов по специальности автомаляр. После возвращения из зоны СВО прошёл повышение квалификации и сейчас работает на этом предприятии. Он с интересом рассказал о своей работе, показал своё рабочее место, всем доволен. К нам часто обращаются ветераны по ряду вопросов. Задача депутатов Законодательного собрания — делать всё возможное, чтобы помогать ребятам, которые вернулись с передовой, в вопросах трудоустройства и в решении других жизненных ситуаций», —сказала Людмила Бабушкина.

Отметим, за время проведения спецоперации депутаты ЗакСО приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Сейчас, по словам Людмилы Бабушкиной, парламентарии работают над вопросом расширения перечня ветеранов СВО. Среди гарантий, установленных региональным законодательством, — освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности: обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежной компенсацией. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. Помощь в трудоустройстве остаётся одним из наиболее частых запросов от ветеранов СВО. В этом направлении совместно работают органы власти, центры занятости и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Для участников СВО в Свердловской области открыто более 13 тысяч вакансий в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Работодатели, трудоустроившие бойцов, получают субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы.

Напомним, при поддержке ЗакСО, регионального правительства и благотворителей закуплено и передано в зону СВО порядка 2 тысяч беспилотников. Так, в марте этого года делегация депутатов ЗакСО во главе с Людмилой Бабушкиной доставила в зону спецоперации бойцам Запорожского, Донецкого и Купянского направлений средства для обеспечения связи, FPV дроны «Заноза», разведывательные дроны и оборудование для управления, электротехнику, стройматериалы и другие необходимые вещи.

Свердловская область — в числе регионов-лидеров по количеству собранной гуманитарной помощи: на начало марта передано свыше 18 тысяч тонн, в том числе в ВС РФ и мобилизованным гражданам — 16,2 тысячи тонн, населению подшефных территорий — 1,4 тысячи тонн, мирному населению Курской и Белгородской областей — 120 тонн. Только в рамках акции «Тепло для героя» собрано и направлено на передовую порядка 4 тысяч тонн гуманитарных грузов и 3,6 тысячи писем со словами поддержки нашим бойцам.