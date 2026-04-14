Спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина оценила передовые разработки уральского предприятия по производству беспилотников

14.04.2026 15:02
Председатель Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Людмила Бабушкина сегодня посетила уральское предприятие «Ньюлинк», где оценила мощности инновационного производства БПЛА, а также встретилась с ветеранами СВО, которые благодаря её содействию сумели трудоустроиться на производство. 

Предприятие «Ньюлинк» занимается разработкой и производством трёх моделей БПЛА, среди которых беспилотник «СКАТ-10». 

«Продукция, которую выпускают на предприятии, крайне востребована сегодня в зоне СВО. Производство данного оборудования организовано таким образом, что после завершения спецоперации оно может использоваться в сельском хозяйстве и других отраслях экономики. Я с глубочайшим уважением отношусь к руководителям предприятия, которые организовали производство высокотехнологичного современного оборудования, необходимого и в мирное, и в военное время», — отметила Людмила Бабушкина. 

Так, беспилотник типа крыло «СКАТ-10» может успешно применяться не только в выполнении боевых задач, но и при поисковых операциях спасателей, мониторинге лесных пожаров и состояния сельскохозяйственных угодий. Значительное внимание при производстве оборудования уделяется импортозамещению компонентов и адаптации техники под условия эксплуатации. Предприятие обладает полным циклом разработки и производства, включая электронику, программное обеспечение и композитные конструкции, а также развивает серийное производство и расширяет штат. 

«Важно, что предприятие выступает ещё и успешным работодателем. Учитывая использования высоких технологий, здесь достойный уровень зарплат. Мне приятно отметить, что на производстве работают ветераны СВО. Несколько из них обратились ко мне за помощью в трудоустройстве. Сегодня я пообщалась с одним из них. Артём Вольгов по специальности автомаляр. После возвращения из зоны СВО прошёл повышение квалификации и сейчас работает на этом предприятии. Он с интересом рассказал о своей работе, показал своё рабочее место, всем доволен. К нам часто обращаются ветераны по ряду вопросов. Задача депутатов Законодательного собрания — делать всё возможное, чтобы помогать ребятам, которые вернулись с передовой, в вопросах трудоустройства и в решении других жизненных ситуаций», —сказала Людмила Бабушкина. 

Отметим, за время проведения спецоперации депутаты ЗакСО приняли 36 региональных законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. Сейчас, по словам Людмилы Бабушкиной, парламентарии работают над вопросом расширения перечня ветеранов СВО. Среди гарантий, установленных региональным законодательством, — освобождение от уплаты транспортного налога, льготы на газификацию жилья, социальные выплаты на приобретение земельного участка и другие меры. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности: обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежной компенсацией. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. Помощь в трудоустройстве остаётся одним из наиболее частых запросов от ветеранов СВО. В этом направлении совместно работают органы власти, центры занятости и региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Для участников СВО в Свердловской области открыто более 13 тысяч вакансий в различных сферах — от промышленного производства до социального обслуживания и торговли. Работодатели, трудоустроившие бойцов, получают субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы. 

Напомним, при поддержке ЗакСО, регионального правительства и благотворителей закуплено и передано в зону СВО порядка 2 тысяч беспилотников. Так, в марте этого года делегация депутатов ЗакСО во главе с Людмилой Бабушкиной доставила в зону спецоперации бойцам Запорожского, Донецкого и Купянского направлений средства для обеспечения связи, FPV дроны «Заноза», разведывательные дроны и оборудование для управления, электротехнику, стройматериалы и другие необходимые вещи. 

Свердловская область — в числе регионов-лидеров по количеству собранной гуманитарной помощи: на начало марта передано свыше 18 тысяч тонн, в том числе в ВС РФ и мобилизованным гражданам — 16,2 тысячи тонн, населению подшефных территорий — 1,4 тысячи тонн, мирному населению Курской и Белгородской областей — 120 тонн. Только в рамках акции «Тепло для героя» собрано и направлено на передовую порядка 4 тысяч тонн гуманитарных грузов и 3,6 тысячи писем со словами поддержки нашим бойцам.

