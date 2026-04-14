Правительство РФ увеличило субсидии на перевод автомобилей на газ

Правительство России своим постановлением увеличило размер субсидий на переоборудование автомобилей на газ и развитие газозаправочной инфраструктуры.

Так, на переоборудование легковых автомобилей массой до 1800 килограммов размер субсидии увеличен с 32 тысяч до 47 тысяч рублей, свыше 1801 килограмма — с 40 тысяч до 54 тысяч рублей, массой 2500 килограммов и выше — с 49 тысяч до 57 тысяч рублей. На переоборудование автобусов до 8 метров размер господдержки увеличен с 74 тысяч до 90 тысяч рублей, свыше 8 метров — с 130 тысяч до 150 тысяч рублей. На ремоторизацию тяжёлых грузовых автомобилей для использования СПГ — до 1,5 млн рублей. При этом для граждан и представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент, то есть максимальный размер субсидии умножается на 2.

Также речь идёт о предоставлении субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций. Новым постановлением кабмина размер такой субсидии увеличен с 36 млн рублей до 50 млн рублей.

Кроме того, перечень субсидируемых расходов дополнен приобретением передвижных автомобильных газовых заправщиков и строительством стационарных площадок для их использования. Это позволит расширить возможности заправки на территориях, удалённых от инфраструктуры транспортировки и распределения природного газа.