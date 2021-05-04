В Госдуму внесли закон, запрещающий баллотироваться в парламент сотрудникам экстремистских организаций и их жертвователям

Депутаты Госдумы Василий Пискарёв, Андрей Альшевских, Николай Рыжак, Андрей Исаев, Ризван Курбанов, Дмитрий Савельев, Алексей Чепа, Адальби Шхагошев внесли на рассмотрение парламента законопроект о запрете баллотироваться в Думу людям, причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, которое запретили в России как экстремистское или террористическое, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предложили распространить запрет на рядовых сотрудников и руководителей организации, которые соответственно работали в ней за один или три года до того, как суд решил запретить или ликвидировать объединение.

Руководители таких организаций, сказано в законопроекте, не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трёх лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации. Также депутаты предложили распространить запрет на «иных лиц, причастных к деятельности таких организаций»: тех, кто «предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь». В случае принятия законопроекта им будет запрещено баллотироваться в течение трёх лет.

Ранее, 16 апреля, прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным: Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, Фонда защиты прав граждан*, а также штабов** оппозиционера.

* По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.

** Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Мы указываем это по требованию властей.