В Нижнем Тагиле местный житель приговорён к 21 году лишения свободы за изнасилование и убийство девушки в 2007 году

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 49-летнему местному жителю, который обвинялся в ряде тяжких и особо тяжких преступлений. По версии следствия, вечером 5 сентября 2007 года подсудимый на проспекте Ленина напал на незнакомую 20-летнюю девушку, несколько раз ударил её по голове неустановленным предметом, оттащил в кусты и изнасиловал. После этого подсудимый решил задушить и ограбить жертву. Совершив убийство, злоумышленник похитил находившиеся у девушки ювелирные украшения и деньги.

«На первоначальном этапе раскрыть эти преступления не удалось. Однако сотрудниками следственной группы были приняты необходимые меры к обнаружению, изъятию и фиксации следов совершённых преступлений, в том числе вещественных доказательств, пригодных для проведения по ним необходимых экспертных исследований. В частности, при исследовании одного из вещдоков в ходе молекулярно-генетической экспертизы был выявлен генотип неустановленного на тот момент мужчины. Выяснить принадлежность данного генотипа по итогам сверки по соответствующим криминалистическим учётам в тот период так и не представилось возможным. С течением времени сотрудниками СКР и представителями МВД продолжался сбор поступающей информации. В 2023 году поступили сведения о том, что выявленный генотип может принадлежать мужчине, недавно осуждённому за иное преступление и содержащемуся в местах лишения свободы. Производство по уголовному делу о преступлениях, совершённых в 2007 году, было возобновлено, в рамках дела назначены дополнительные молекулярно-генетические экспертизы, которые в итоге установили принадлежность выявленного много лет назад генетического профиля конкретному мужчине», — сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Подозреваемому были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

«Фигурант данного уголовного дела имеет в своём “послужном списке” судимости за совершение имущественных преступлений и ряда противоправных деяний против личности, в том числе угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям он в ходе следственных мероприятий напрочь отрицал, заняв излюбленную отдельными представителями криминалитета позицию: “Мол, тебе надо, ты и доказывай, начальник”. Однако если раньше, заявляя о такой позиции, представители преступного мира могли уповать на то, что у стражей порядка не имелось в достаточном объёме экспертных и иных доказательных возможностей, то сейчас вводить следствие в заблуждение — себе дороже. Ведь даже при отрицании злоумышленником своей вины его красноречиво изобличают так называемые немые свидетели преступлений — вещественные доказательства, умноженные на современные экспертные возможности», — заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В суде мужчина также отрицал свою причастность к убийству и изнасилованию, но признался, что похитил лишь телефон жертвы, а остальное имущество не трогал.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования родственников погибшей, взыскав в их пользу с осуждённого 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.