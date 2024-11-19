Депутат Денис Корякин: Ситуация с кадрами в ЖКХ критическая

Депутат Нижнетагильской городской думы, директор по энергетике ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин назвал ситуацию с кадрами в сфере ЖКХ критической.

«Исходя из тех данных, которые дают наши МУПы, дефицит кадров у них составляет от 40 до 50%. Это в первую очередь такие специальности, как слесари-ремонтники, слесари-монтажники, сварщики, водители спецтехники. То есть тот персонал, который занят в первую очередь как на техническом обслуживании инфраструктуры, так и на ремонтах, в том числе аварийных. Ситуация на самом деле очень критическая. Что касается способов привлечения кадров, то, поскольку мы живём в рыночной экономике, мы должны использовать и экономические рычаги, то есть повышать заработную плату, делать так, чтобы она была конкурентной с другими отраслями. Любая ресурсоснабжающая организация осуществляет регулируемый вид деятельности, и, соответственно, единственный источник поступления средств для неё — сборы за коммунальные услуги», — рассказал «Областной газете» Денис Корякин.

В 2024 году среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих в ЖКХ Свердловской области составляет: в сфере водоснабжения — 30,7 тысячи рублей, водоотведения — 30,2 тысячи рублей, теплоснабжения — 34,2 тысячи рублей.

При этом средний уровень заработной платы в регионе равен 74,2 тысячи рублей. По мнению экспертов, возможность повышать зарплату в ЖКХ зависит от размера тарифов по регулируемому виду деятельности и от платёжной дисциплины потребителей.

В целом же в регионе сегодня несоответствие утверждённых тарифов реальным расходам, которые несут предприятия ЖКХ, составляет до 70%. В Свердловской области тарифы существенно не менялись на протяжении последних 10 лет.

Ранее депутаты Законодательного собрания Свердловской области и представители муниципалитетов пояснили причины предстоящего с 1 июля 2025 года повышения тарифов за услуги ЖКХ.