«Тарифы необходимо индексировать и пересматривать, потому что они экономически не обоснованы». Свердловские депутаты и чиновники прокомментировали корректировку стоимости услуг ЖКХ

Муниципалитеты Свердловской области выступили с инициативой о повышении предельного уровня индексации цен на коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Они объясняют это тем, что изменение тарифов обусловлено ростом цен на природные ресурсы, необходимостью ремонта коммунальных сетей и индексации заработной платы.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области и представители муниципалитетов пояснили причины предстоящего с 1 июля 2025 года повышения тарифов за услуги ЖКХ.

«Тарифы необходимо индексировать и пересматривать, потому что они экономически не обоснованы, то есть сумма платежей меньше, чем реальная потребность предприятий, оказывающих услуги. Текущие тарифы не позволяют в полном объёме поддерживать работу инфраструктуры», — рассказал «Областной газете» заместитель главы Краснотурьинского городского округа Александр Катаев.

Он отметил при этом, что сейчас очень помогают существующие меры региональной поддержки. Они во многом позволяют не только поддерживать объекты в нормативном состоянии, но и проводить модернизацию, направленную на повышение энергетической эффективности.

«У МУПов, которые обслуживают многоквартирные дома, проблемы с окупаемостью, они просто экономически не справляются с ростом цен при низких тарифах, поэтому работают в минус. Кроме того, есть проблемы и с получением федеральных дотаций, которые не удастся получить, если тарифы растут слишком медленно. Ведь при такой политике внешне кажется, что муниципалитет и сам со всем справляется, раз не поднимает цены. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эти проблемы есть у большинства, а не только у отдельных муниципальных образований», — отметил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности ЗакСо Евгений Старков.

По его словам, установление тарифов ЖКХ — ответственный и непростой вопрос. Необходимо учесть множество различных аспектов: общий рост цен, удорожание энергоресурсов, состояние магистралей и теплопотери.

«Существующего тарифа не хватает даже на то, чтобы выплачивать людям достойную зарплату, не то что на восстановление сетей и поддержание их в нормальном рабочем состоянии. В Ивделе, например, на сегодняшний день укомплектованность кадрами обоих МУПов составляет всего порядка 60%, просто некому работать. Поэтому я считаю, что в текущих реалиях увеличение тарифа даст возможность улучшить ситуацию с финансированием заработной платы людям, трудящимся на этих предприятиях, чтобы их удержать, потому что сейчас мы наблюдаем огромный отток кадров», — считает глава Ивдельского городского округа Владимир Михель.

Он отмечает также, что существуют сложности в получении паспортов готовности к отопительному сезону. Одна из основных причин — это отсутствие экспертизы промышленной безопасности и соответствующих лицензий. Их нельзя получить, если объекты — здания котельных, сети, газопроводы — не соответствуют требованиям. А они очень старые, давно нуждаются в ремонте. Чтобы это исправить, также необходимы дополнительные денежные средства.