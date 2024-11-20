Почти половина тагильчан не готовы к переработкам даже за хорошее вознаграждение

Почти половина тагильчан (49%) не готовы к переработкам даже за хорошее вознаграждение и являются сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели в 40 часов, установленной ТК, следует из опроса сервиса SuperJob.

Чаще не готовы к переработкам женщины, чем мужчины (59% против 39%), среди опрошенных в возрасте от 45 лет таких 51% — это больше, чем среди тех, кто моложе. Тагильчане, чей доход составляет менее 50 тысяч рублей, выбирают стандартную продолжительность рабочей недели чаще тех, кто зарабатывает больше (52%).

При этом больше трети опрошенных (37%) согласны на переработки при условии соответствующей оплаты. Каждый пятый (19%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. На трудовую неделю продолжительностью от 50 до 60 часов согласны 10% горожан, ещё 5% — на занятость от 60 до 80 часов в неделю.

Только 3% горожан могут работать более 80 часов в неделю. Мужчин среди них больше, чем женщин (4 и 2% соответственно). Горожане в возрасте 35–45 лет согласны трудиться от 80 часов в неделю чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (4%). Больше всего согласных на 80-часовую рабочую неделю среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей (5%).