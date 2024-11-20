У повара тагильской школы № 87 обнаружен норовирус, возбуждено уголовное дело

Роспотребнадзор провёл эпидрасследование в школе № 87 Нижнего Тагила после того, как 13 ноября 9 учеников обратились в медучреждения с жалобами, в том числе на рвоту и недомогание. Одному из школьников потребовалась госпитализация, остальным помощь была оказана амбулаторно.

«У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен норовирус 2-го типа. Были исследованы образцы продукции, воды, смывов и материала от персонала пищеблока. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока. В образовательной организации проведены генеральная уборка и дезинфекция помещений школы и пищеблока. Специалисты Роспотребнадзора проконтролировали выполнение выданных предписаний», — отметили в надзорном ведомстве.

В адрес школы и организатора питания (ИП Седышева В. И.) были выданы предписания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Свою проверку проводит прокуратура Дзержинского района.