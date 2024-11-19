В Нижнем Тагиле прокуратура проверит школу № 87 после жалоб учеников на здоровье

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья учеников школы № 87. По предварительной информации, за медицинской помощью с жалобами, в том числе на рвоту и недомогание, обратились 12 подростков.

В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.