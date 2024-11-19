Команда ВПК «Монолит» из Нижнего Тагила приняла участие в международном турнире по спортивному страйкболу (ВИДЕО)

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошли международные соревнования по спидсофту (speedsoft) — спортивной разновидности страйкбола. Главное отличие этого относительно молодого вида спорта от тактического страйкбола в том, что игра идёт на очки. Здесь важно не только «перестрелять» всех соперников, но и доставить флаг на базу противника. За активные действия (удержание флага) начисляются дополнительные баллы, а за различные нарушения (сдвиг фигуры, фальстарт, спор с судьями и игра после попадания) предусмотрены жёсткие штрафы. Игры могут проходить в различных форматах — от 3 на 3 до 5 на 5 — на закрытых площадках с установленными укрытиями. Ещё одно важное преимущество спидсофта — динамичность. На раунд командам даётся 3 минуты, но бывает, что игроки справляются с задачей за 30 секунд.

В этом году в Екатеринбург съехались порядка 40 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Миасса, Красноярска, Златоуста, Ростова-на-Дону, Уфы, Нижнекамска, Владивостока, Тольятти, Самары, Новосибирска, Среднеуральска, Челябинска и Алматы (Казахстан).

Нижний Тагил впервые представила команда «Монолит», состоящая из курсантов одноимённого военно-патриотического клуба, которым руководит участник СВО сержант Михаил Шитов. Тагильчане заявились в самую молодую группу «Юниоры 12–14 лет». Соперниками «монолитовцев» стали шесть команд — по две из Челябинска, Среднеуральска и Екатеринбурга. Даже несмотря на то, что стандартная экипировка спидсофта (пейнтбольная маска, джерси с символикой команды и страйкбольный привод с индивидуальной покраской) серьёзно отличается от той, в которой играл «Монолит» (тактический шлем, камуфляж, разгрузка, стандартный привод), юные тагильчане не раз положительно удивляли комментаторов соревнований.

По словам Михаила Шитова, спортивный страйкбол сильно отличается от реальных боевых действий, поэтому курсанты около двух месяцев тренировались с инструкторами тагильского КВСК «Застава».

«Ребята пытались понять суть игры, изучить соперников, их опыт. А мы оценивали с тактической точки зрения. Но нужно развиваться по разным направлениям, ребятам необходимо получать не только тактическо-боевой, но и спортивный опыт. Возможно, кто-то из них пробьётся в более опытные команды», — отметил Михаил Шитов.

«Тренировки проходили не по-детски, сразу говорю. Ребята стойко и достойно переносили все тяготы, тренировались и против взрослых команд. В этот раз они встретились с более опытными ровесниками, познакомились, обменялись опытом. Думаю, что это не последние их соревнования», — рассказал инструктор «Заставы» Михаил Борисов.