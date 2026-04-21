В Екатеринбурге завершился суд над бывшим редактором издания Ura.ru Денисом Аллаяровым

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал бывшего редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова виновным в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, который является его дядей.

Свою вину в даче взятки Денис Аллаяров признал. При этом он сказал, что по его мнению, получаемая им информация не являлась служебной и подобные сведения получали и другие издания. Он добавил также, что его коллеги по Ura.ru ни о чём не знали.

Суд приговорил Аллаярова к пяти годам колонии общего режима, штрафу в 1,2 млн рублей и запретил заниматься журналистикой в течение четырёх лет.

Напомним, 5 июня 2025 года в редакции информагентства Ura.ru прошли обыски, после которых был задержан редактор Денис Аллаяров. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Также был задержан начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов, который, предположительно, сливал полицейские сводки журналистам. Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).