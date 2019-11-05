В Екатеринбурге трое заведующих онкодиспансера написали заявление об увольнении. Главврач назвал решение врачей «стандартной ситуацией»

В свердловском онкодиспансере прокомментировали увольнение сразу трёх своих ведущих сотрудников — заведующего центром амбулаторной химиотерапии Владислава Петкау, руководителя химиотерапевтической службы Натальи Страховой и заведующей отделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирины Булавиной, — которые в один день приняли решение написать заявление по собственному желанию, со ссылкой на ответ главврача учреждения Владимира Елисеева пишет E1.ru. Кроме заведующих, заявление об увольнении написал врач-эндоскопист Андрей Швыдкий.

«Увольнение сотрудников — стандартная ситуация для любой организации. Специалистов, которые приняли решение покинуть наши ряды, заменят не менее квалифицированные врачи. В настоящий момент свердловский онкологический диспансер в полной мере укомплектован квалифицированными кадрами», — говорится в ответе Владимира Елисеева.

На вопрос о причинах, которые могли заставить трёх руководителей отделений написать заявления по собственному желанию, в онкодиспансере не ответили, о предполагаемой замене также не сообщалось.

Андрея Швыдкого, который проработал в онкодиспансере 30 лет, за несколько месяцев до увольнения перевели с руководящей должности в простые врачи.

«Мы разошлись с руководством во взглядах на развитие эндоскопической службы в онкодиспансере. Я считал, что нужно развивать первичное звено, чтобы диагностировать опухоли на ранней стадии. Новое руководство было увлечено хозяйственной частью», — пояснил он своё решение.

Швыдкий отметил, что в отделениях диспансера в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском тоже сложилась не очень хорошая ситуация.

Ранее из учреждения уже уволились заместитель главного врача по лучевой диагностике Евгений Гребенёв, заведующий гинекологическим отделением Валерий Барышников, заведующий проктологическим отделением Александр Башинджагян и другие специалисты. Большинство медиков проработали в диспансере десятки лет, пациенты и коллеги считают их большими профессионалами. Причина ухода в большинстве случаев — профессиональные разногласия с новой администрацией: так, Евгений Гребенёв пожелал уйти после того, как его сняли с должности замглавврача по лучевой диагностике. Он подчеркнул, что его лишили коллектива, которым он управлял 17 лет, и «оставили ни с чем», а его место занял специалист из Тюмени.

В свердловском Минздраве заявили, что не считают уход нескольких специалистов массовым увольнением и «это совершенно нормальная миграция специалистов».

«От данных людей жалоб на администрацию больницы не поступало. Проблем с укомплектованием штата нет. Благодаря внедрению современных технологий снизилась смертность и повысилась выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях. Это основные показатели, а всё остальное — это уже вопросы взаимодействия внутри коллектива», — заявил пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.

Скандал с увольнением врачей в октябре также случился в московском центре имени Блохина: детские онкологи подали заявления об уходе в знак протеста против действий руководства. Они рассказали, что считают условия работы невыносимыми, а также пожаловались на уменьшение зарплат и подавление несогласных после смены руководства в учреждении.

Напомним, в конце августа на федеральный уровень вышла ситуация с массовым увольнением врачей ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле. Шестеро хирургов написали заявления на увольнение из-за высокой нагрузки при низкой оплате труда, но позже, после переговоров с представителями областного Минздрава, они их отозвали. А за последние три месяца в Нижнем Тагиле были приняты на работу семь хирургов.