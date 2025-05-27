В Нижнем Тагиле пьяный мужчина хотел уехать со стоянки на автомобиле жены, но ему помешал охранник. Тогда водитель достал нож

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СК России 47-летнему местному жителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, поздним вечером 21 мая 2025 года обвиняемый прибыл на территорию автомобильной стоянки по улице Патона в Нижнем Тагиле. После возникшего словесного конфликта с охранником стоянки — 66-летним мужчиной — злоумышленник с целью убийства совершил наезд автомобилем на пожилого мужчину, после чего, вооружившись колюще-режущим предметом, нанёс им потерпевшему несколько ранений. С места происшествия фигурант скрылся. Смерть потерпевшего от причинённых повреждений не наступила благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи. В настоящее время сотрудниками СК и полиции продолжается проведение мероприятий по установлению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей, потерпевшего и обвиняемого. Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении участников событий. Фигурант задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«По предварительным данным, буйного тагильчанина охранник парковки заподозрил в нахождении в нетрезвом виде, и именно по этой причине препятствовал уезду на легковом автомобиле, принадлежащем его супруге. Собственно, это обстоятельство и побудило дебошира схватиться за нож. Далеко скрыться и “залечь на дно” подозреваемому не удалось, вскоре он был вычислен и задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска ОП-17 Нижнего Тагила. Он и ранее “голубем мира” не являлся, имеет судимость по трём статьям. Вне зависимости от того, какую меру пресечения изберёт ему суд, неплохо было бы фигуранту дела помолиться за здравие чудом не погибшего охранника стоянки. В противном случае обвиняемому грозил бы срок не за покушение на убийство, а непосредственно за убийство, наказание за которое гораздо больше», — рассказал начальник пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.