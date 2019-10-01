Детские онкологи из Центра имени Блохина подали заявления об увольнении

Все детские онкологи отделения трансплантации костного мозга Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина подали заявления об увольнении в администрацию онкоцентра, сообщается в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей».

Заместитель директора Института детской онкологии и гематологии Максим Рыков сообщил, что заявления об увольнении подали как все сотрудники отделения трансплантации костного мозга, так и сотрудники некоторых других подразделений. По его словам, заявления намерены написать многие врачи и медицинские сёстры, работающие в учреждении.

«Коллектив не считает возможным работать в сложившихся условиях, когда людям запрещают открыто высказывать своё мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление. <...> Ни я, ни мои коллеги не считаем возможным работать в таких условиях. Мы считаем, что директор НМИЦ имени Блохина Иван Стилиди должен быть отстранён от занимаемой должности и сюда должен быть назначен антикризисный менеджер, поскольку онкологический центр фактически превратился в руины. Иван Стилиди за два года своей деятельности полностью развалил онкологический центр», — сказал Рыков.

Накануне сотрудники центра записали видеообращение, в котором пригрозили уволиться из-за низких зарплат, травли со стороны руководства и плохих условий содержания больных. Директор центра Иван Стилиди в ответ заявил, что обращение вызвано «личными амбициями» ряда сотрудников, и отметил, что попросил дать их выступлению правовую оценку. Также он освободил заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгия Менткевича, который был одним из инициаторов видеобращения, от должности исполняющего обязанности заведующего отделением и вынес ему выговор.