Детские онкологи центра имени Блохина пригрозили увольнением из-за нового руководства (ВИДЕО)

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии центра имени Блохина выпустили видеообращение, в котором заявили, что новое руководство института «дестабилизирует работу всей онкологической службы» в стране, и пригрозили увольнением.

Обращение, опубликованное «Альянсом врачей», записали заместители директора НИИ детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. Они отметили, что обращаются от лица 26 сотрудников института, которые уже написали заявления об увольнении. По словам врачей, новое руководство онкоцентра не даёт им «честно исполнять свой долг» и «дестабилизирует работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей».

«Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях», — добавил Рыков.

Василий Бояршинов заявил, что в центре «отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень, палаты переполнены больными», также «из года в год» откладывается эксплуатация новых корпусов онкоцентра, строительство которых ведётся на протяжении 20 лет.

«Вместо решений этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Зачисления зарплат сотрудников превратились в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных», — отметила Наталья Субботина.

Она добавила, что «под давлением» уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга. Врачи потребовали отстранить назначенное руководство НИИ детской онкологии, «обоснованно и прозрачно» распределять зарплаты сотрудникам, а также провести аудит строительства новых корпусов института.

В июне главой НИИ детской онкологии и гематологии стала Светлана Варфоломеева, а в начале сентября врачи центра пожаловались на доносительство, угрозы увольнения и запугивание со стороны нового руководства, сообщал «Коммерсантъ». В администрации центра Блохина отвергли эту информацию и заявили, что планируется только сокращение вакансий.