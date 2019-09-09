В Москве из детского онкоцентра имени Н. Блохина массово увольняются врачи

Из НИИ детской онкологии и гематологии Российского онкоцентра имени Н. Н. Блохина массово увольняются врачи, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, это связано с приходом в научно-исследовательский институт нового директора Светланы Варфоломеевой. В обращении онкологов учреждения утверждается, что новый руководитель «создала в коллективе напряжённую обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию». Кроме этого, Варфоломееву обвинили в угрозах сокращения ставок и резком снижении зарплат работников.

В обращении приводятся мнения и родителей проходящих терапию детей. По данным РЕН ТВ, они отметили, что Варфоломеева изменила схему работы медиков, из-за чего резко снизилось количество времени осмотра детей и практически остановилась работа волонтёров.

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков подтвердил, что ситуация в онкоцентре обострилась в июне этого года.

«Мы считаем, что центр нужно спасать и остановить его развал незамедлительно, отправив в отставку вновь назначенного директора», — подчеркнул Рыков.

19 августа пресс-служба онкоцентра опубликовала заявление, в котором сказано, что в учреждении проходит плановое сокращение вакантных ставок. Там объяснили, что штатное расписание было сформировано более 20 лет назад, с появлением новых технологий более 700 ставок оказались не заняты.

«На современном этапе развития медицины данные ставки являются избыточными для обеспечения медицинской помощи населению. Увольнений действующих сотрудников не будет. Изменения в штатном расписании не приведут к закрытию структурных подразделений, увольнению сотрудников и сокращению объёма медицинских услуг», — уверяли в учреждении.

Другого официального комментария руководства онкоцентра или Светланы Варфоломеевой пока нет.

Напомним, в конце августа на федеральный уровень вышла ситуация с массовым увольнением врачей ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле. Подавшие заявление об увольнении медики жаловались на низкую зарплату при очень высокой загрузке. После долгих переговоров с представителями областного Минздрава все шесть хирургов отозвали свои заявления.