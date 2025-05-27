В Нижнем Тагиле на Вагонке сбили подростка-велосипедиста

26 мая около 20:00 в Нижнем Тагиле у дома №5 по улице Максарёва произошло ДТП. Водитель ВАЗ сбил 16-летнего велосипедиста, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. Водитель предпринял меры для остановки, но наезда избежать не удалось. Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. Подросток получил травму головы и был госпитализирован. Водитель — 41-летний местный житель со стажем два года — в момент аварии был трезв.

В отношении него составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие страховки повторно. Инспекторы выявили отсутствие дорожной разметки и повреждение знака «Пешеходный переход». Организациям выдано предписание на устранение недостатков. Дорожная полиция проводит проверку. ГАИ обратится в школу подростка для изучения профилактики ДТП с детьми.

Госавтоинспекция напоминает: велосипедистам необходимо спешиваться перед переходом проезжей части.