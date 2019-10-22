Семь хирургов были приняты на работу в Нижнем Тагиле после скандала с массовыми увольнениями

За последние три месяца в Нижнем Тагиле были приняты на работу семь хирургов. Об этом сегодня, 22 октября, депутатам думской комиссии по соцполитике доложил начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Свердловской области Валентин Ерёмкин.

«Изменилась система специалитета врачей. Теперь после шести лет обучения они могут сразу, без получения ординатуры, работать в первичном звене. Кроме того, сегодня, по сравнению с началом 2000-х годов, фактически в два раза увеличен набор в медицинский университет. Мы достигаем цифры в 1500 обучающихся. И с этого года появилась возможность… Если человек учился за счёт федерального или областного бюджета и не явился в то место, откуда получил целевое направление, то обязан возместить стоимость обучения. Мы вправе подать на него в суд. И этот механизм, я думаю, будет удерживать людей», — отметил Валентин Ерёмкин.

Разработаны также программы по переобучению среднего медицинского персонала (медсестёр, акушерок) за короткий временной срок на фельдшера. В целом процент штатных врачебных должностей по сравнению с 2019 годом увеличился с 89 до 92, заверил Ерёмкин.

Средняя заработная плата врачей в Нижнем Тагиле, по словам начальника отдела финансового планирования и перспективного экономического развития Минздрава Елены Прямоносовой, за последние 9 месяцев увеличилась на 9% и составила 74,8 тысячи рублей.

«Средняя заработная плата среднего медицинского персонала по Нижнему Тагилу составила 37,6 тысячи рублей, по Свердловской области — ровно 38 тысяч. Что касается младшего медицинского персонала, то здесь зарплата составила 36,7 тысячи рублей. Она соответствует среднеобластному уровню», — сказала Елена Прямоносова.

Напомним, в августе шестеро хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за высокой нагрузки при низкой оплате труда, но позже, после переговоров с представителями областного Минздрава, они их отозвали. По результатам работы комиссии Минздрава России, Фонда ОМС и Росздравнадзора было выявлено, что совместительство тагильских хирургов составляло 2,34 ставки. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала, что хирургам ЦГБ № 1 Нижнего Тагила будут начислены стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе.