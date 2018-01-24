В Бурятии арестованы двое соучастников нападения на школу

Следственный комитет предъявил обвинение двум соучастникам нападения на школу № 5 города Улан-Удэ, в результате которого пострадали семь человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму — 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений», — сообщили представители СК.

Напомним, 19 января учащийся девятого класса школы № 5, расположенной в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ, ворвался с топором и «коктейлем Молотова» в кабинет, где занимался 7-й класс, поджёг его и ранил семерых человек. После этого злоумышленник попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна, и был задержан военной полицией. Накануне, 23 января, подросток был отправлен в СИЗО на два месяца.

В первые часы после нападения сообщалось, что у нападавшего были помощники, но позже СК опровергал эту версию.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». По данным следствия, мотивом преступления стала неприязнь школьника к учителям из-за его неуспеваемости и конфликты с другими учениками школы.