Напавшего на школу в Улан-Удэ подростка отправили в СИЗО на два месяца

Суд Октябрьского района Улан-Удэ арестовал подростка, напавшего 19 января на местную школу, со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Поплавскую пишет «Интерфакс». Подросток помещён в СИЗО до 19 марта.

Напомним, утром 19 января ученик девятого класса школы № 5, расположенной в посёлке Сосновый бор города Улан-Удэ, при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджёг учебное помещение, после чего с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу. Сообщалось о семи пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство детей и о халатности. По данным следствия, перед задержанием молодой человек попытался покончить с собой, позднее он был помещён в больницу. В понедельник срок задержания подростка был продлён до 11:00 вторника, он оставался под стражей в больнице.