В дело о нападении на школу в Бурятии добавили статью о халатности

В уголовное дело, которое завели после нападения подростка с «коктейлем Молотова» и топором на учеников школы в Улан-Удэ, добавили статью о халатности, сообщается на сайте Следственного комитета. В отношении кого завели дело о халатности, неизвестно, изначально уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, утром 19 января ученик девятого класса школы в микрорайоне Сосновый бор напал с топором на учеников седьмого класса. По последним данным СК, пострадали пять детей и учитель, нападавшего задержали. После нападения он пытался покончить с собой, его госпитализировали.

Следствие выясняет мотивы нападавшего.

Ранее, 15 января, аналогичный инцидент произошёл в Перми: двое подростков напали на детей и учительницу в школе. Уголовное дело тогда возбудили сначала по статье о покушении на убийство, позже следователи завели дело о халатности в отношении неустановленных сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Выяснилось, что один из нападавших подростков был проблемным — его родители обращались за помощью в органы опеки. Оба дела затем объединили в одно производство.